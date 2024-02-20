الرياضة

عاجل.. تفاصيل العرض المُغري من أنشيلوتي إلى لوكا مودريتش

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أن أعلن لوكا مودريتش   لاعب ريال مدريد الإسباني عن رغبته في مغادرة النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي، قدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة له.

ريال مدريد لا ينوي تمديد عقد مودريتش

وقرر ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز عدم تجديد عقد نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، لأنه بلغ سن متقدمة، ولم يعد يشارك كثيرا في المباريات. 


موعد انتهاء عقد مودريتش مع ريال مدريد

ومن المتوقع أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2024 القادم، وربما يقرر اللاعب الاعتزال نهائيا من كرة القدم.

عرض مغري من أنشيلوتي لـ مودريتش

وأفادت شبكة "ذا أتليتك" بأن كارلو أنشيلوتي قدم عرضا جذابا لـ لوكا مودريتش، وهو أن يصبح جزءا من الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، في حالة إن  قرر اللاعب الاعتزال في نهاية الموسم.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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