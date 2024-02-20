نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل العرض المُغري من أنشيلوتي إلى لوكا مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن أعلن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني عن رغبته في مغادرة النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي، قدم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مفاجأة له.

ريال مدريد لا ينوي تمديد عقد مودريتش

وقرر ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز عدم تجديد عقد نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، لأنه بلغ سن متقدمة، ولم يعد يشارك كثيرا في المباريات.



موعد انتهاء عقد مودريتش مع ريال مدريد

ومن المتوقع أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في صيف عام 2024 القادم، وربما يقرر اللاعب الاعتزال نهائيا من كرة القدم.

عرض مغري من أنشيلوتي لـ مودريتش

وأفادت شبكة "ذا أتليتك" بأن كارلو أنشيلوتي قدم عرضا جذابا لـ لوكا مودريتش، وهو أن يصبح جزءا من الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، في حالة إن قرر اللاعب الاعتزال في نهاية الموسم.