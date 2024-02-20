نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة سيراميكا والجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر لمباراة سيراميكا والجونة المقرر لها الرابعة عصر اليوم ضمن مواجهات الجولة ١٣ للدوري الممتاز.

يضم جهاز منتخب مصر كلا من حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس ووليد بدر مدير إداري.

ويأتي ذلك من أجل مشاهدة جميع اللاعبين خلال استعدادًا للمعسكر القادم للمنتخب الوطني في شهر مارس القادم.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من قبل تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية بمشاركة منتخب تونس ونيوزيلندا وكرواتيا والمقرر إقامتها في شهر مارس القادم بالإمارات.