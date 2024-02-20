نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يناقش موعد دعوة الزمالك إلى النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة ودية مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الزيارة التاريخية إلى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية.

وتأتي جلسة الخطيب مع أعضاءه، من أجل مناقشة الموعد المقترح لتوجيه الدعوة إلي مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة النادي الأهلي والرد علي الزيارة داخل ميت عقبة.

واستقبل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي داخل ميت عقبة، أمس الإثنين في زيارة لتوطيد العلاقات بين الناديين والتأكيد على قوة تواجدهما.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لبى دعوة نادي الزمالك لزيارة النادي بعد نجاح المجلس في الانتخابات الأخيرة، في إطار سعي الناديين لنبذ التعصب.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس الزمالك، الترحيب بمجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي، مشيرًا إلى أن الزيارة ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية دون تعصب.

