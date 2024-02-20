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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات المقبلة.

باريس سان جيرمان يستهدف خطف نجم برشلونة

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط برشلونة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في الحصول على 100 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل النجم الهولندي.

وأردفت الصحيفة الإسبانية أن الاحتفاظ بدي يونج سيكلف خزائن برشلونة 77 مليون يورو خلال العامين المتبقيين من عقده.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع دي يونج.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المقابل المادي يمكن أن يرتفع إلى نحو 80 مليون يورو مع المكافآت والمتغيرات.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا رحل دي يونج عن برشلونة فإن خطة النادي الكتالوني هي التعاقد مع قائد جيرونا أليكس جارسيا مقابل نحو 20 مليون يورو.

يذكر أن دي يونج يمتلك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى يونيو عام 2026.

