نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونتي مرشح لخلافة توخيل في بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني ليوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان السابق يرغب في تولي قيادة بايرن ميونخ الألماني.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن كونتي يحلم بتدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن كونتي ارتبط بتولي تدريب ميلان ونابولي ويوفنتوس مؤخرًا، حيث قال في تصريحات سابقة أنه يحلم بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن كونتي كان قد تولى قيادة توتنهام الإنجليزي في نوفمبر 2021 حتى مارس 2023.

يذكر أن بايرن ميونخ تعرض لثلاث هزائم متتالية في جميع البطولات، حيث بدأ الضغط يزداد على الألماني توماس توخيل المدير الفني للنادي البافاري.

وخسر بايرن ميونخ من باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني ثم تعرض للخسارة من لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا كما سقط أمام بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في البوندزليجا.

وكان توخيل قد تولى مهمة قيادة بايرن ميونخ في مارس 2023 خلفًا لمواطنه يوليان ناجلسمان ويستمر تعاقد توخيل مع النادي البافاري حتى يونيو عام 2025.

