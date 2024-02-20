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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا .. مباراة مانشستر سيتي و برنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

مواجه إنجليزية بين مانشستر سيتي وبرينتفورد Manchester City vs Brentford..شاهد مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024..يستضيف ملعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، مواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة 18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في صراع على صدارة الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين عن أرسنال الوصيف. بينما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.

يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق مع ليفربول وأرسنال، ومواصلة مطاردة الصدارة. بينما يطمح برينتفورد لتحقيق مفاجأة أمام مانشستر سيتي وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

تُعدّ هذه المباراة مهمة لكلا الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في الفوز بلقب الدوري، بينما يطمح برينتفورد لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط.

وتشهد المباراة غياب بعض اللاعبين المؤثرين في كلا الفريقين، حيث يغيب عن مانشستر سيتي كل من يوشكو جفارديول وجاك جريليش، بينما يغيب عن برينتفورد كل من برايان مبيمو، ارون هيكي، كيفن شادي، ريكو هنري، جوش داسيلفا.

شاهد مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد



تقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المغرب العربي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد



يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي اليوم، لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز2023-2024 كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريس.

خط الدفاع: ناثان أكي - روبن دياز - كايل ووكر.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز - جون ستونز - جيرمي دوكو - فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - كيفن دي بروين - بيرناردو سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

تُنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد اليوم بث مباشر على قناة beIN Sports HD 2، وهي إحدى قنوات شبكة beIN Sports الناقلة الحصرية للدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول الترددات لقناة beIN Sports HD 2

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 12688 أفقي 27500 5/6 عربسات 12522 أفقي 27500 5/6 بدر 6 12341 عمودي 27500 5/6

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