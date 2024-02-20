انت الأن تتابع خبر مشاركة أردنية في بطولة الدوري العالمي بالفجيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر المنتخب الوطني للشباب والناشيئن للكراتيه عمان الثلاثاء، متوجها إلى الأمارات العربية المتحدة، للمشاركة في بطولة الدوري العالمي" جولة الفجيرة".

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه منار شعث، كلا من إداري الوفد مصطفى الفاعوري، المدير الفني محمد إبراهيم، المدرب محمد فتيان، المدرب محمود السجان، المعالجة هلا محارمة، ومن اللاعبين معين النجار، عبد الرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، إبراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد أبو السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك وفارس العمري، وبشرى نوفل، وسرين النجار، وبلسم السعايدة، وليال الجراح، ويارا ناصر.

وأشار الناطق الإعلامي للاتحاد الدكتور إياد الملاح، أن الوفد يرافقه أيضا الحكام إبراهيم الدقس، وعبد الحفيظ عالية، وهنادي البنا، ورمضان عبد المقصود .