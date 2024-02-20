انت الأن تتابع خبر سابالينكا تودّع بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادرت أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس من الدور الأول في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعد هزيمتها من قبل دونا فيكيتش بمجموعتين لواحدة.

وبدأت سابالينكا المواجهة بشكل جيد وتمكنت من حسم المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6 ، قبل أن تنتفض فيكيتش المصنفة 31 على العالم وتحسم الجولتين الثانية والثالثة بواقع 6-3 و6-0. وقالت سابالينكا:" لم أقدّم الأداء المنتظر أمام خصم قوي متعطش لتحقيق الفوز."

وأضافت:" لا تزال هذه البطولة عصيّة علي. لقد بدأت اللقاء بشكل رائع، والأمور كانت لصالحي، وفي المجموعة الثانية كنت أظن أنني قريبة من الحسم، لقد عاندني الحظ، والفوز ذهب للأفضل في هذه الأمسية."

بدورها قالت فيكيتش، الفائزة بلقب الفردي للسيدات ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات في أربع مناسبات:" لم أكن أتوقع هذه البداية الموفقة في البطولة والتفوق على المصنفة الثانية على العالم والتي حققت لقب بطولة أستراليا منذ أسابيع قليلة. الذهاب بعيدا في هذه البطولة الرائعة أصبح هدفا لي منذ هذه اللحظة."

وفي مباراة أخرى حققت اليونانية ماريا ساكاري، فوزا مهما على إيما نافارو في بداية مشوارها في البطولة. وتفوقت ساكاري على اللاعبة الأمريكية بنتيجة (6-2، 6-4)، ونالت فوزها الأول في دبي بعد ثلاث مشاركات سابقة في البطولة دون تحقيق الفوز.

وقالت ساكاري التي انفصلت عن مدربها توم هيل الأسبوع الماضي بعد 6 سنوات أن التحديات التي واجهتها في بداية الموسم كانت صعبة ومعقدة، آملة في أن تكون هذه البطولة بمثابة فرصة نحو التقدم." وتابعت:" لدينا ثلاث بطولات كبرى، والعديد من بطولات فئة الـ 1000 نقطة. وأثق تماما أن الأمور تتجه نحو الأفضل."

من جانبها حسمت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون المباراة التي جمعتها باللاعبة بيتون ستيرنز بالفوز بمجموعتين لواحدة بواقع (6-1، 5-7، 6-2) وقالت في هذا الصدد: "أعتقد أن بطولات سوق دبي الحرة أصبحت جزءا مهما من أجندتنا السنوية في ظل وجود هذا العدد الكبير من المصنفات على مستوى العالم."

وفي سياق متصل تأهلت البطلة السابقة لويمبلدون، إيلينا ريباكينا، إلى الدور الثاني بعد اضطرار منافستها فيكتوريا أزارينكا، للانسحاب من المباراة قبل بداية المجموعة الثالثة بسبب الإصابة.

وتستمر بطولة السيدات حتى 24 فبراير الجاري، تليها الدورة 32 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال من فئة 500 نقطة بين 26 فبراير و2 مارس.

وتُقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.