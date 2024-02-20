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أحمد جودة - القاهرة - فوز أسوان وأبو قير وتعادل جمهورية شبين بالجولة الثانية بدوري المحترفين

شهدت مباريات الجولة الثانية للمرحلة الثانية من دوري المحترفين فوز فريق أسوان على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف دون رد سجله محمد أسامه.

واأضاف كريم ببا هدف مصر للمقاصة في الشوط الثاني.

وإدرك حسام عرفات الهدف الثاني في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.



- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق النجوم بهدف دون رد سجله جون مباتشوفي الشوط الثاني.



- تعادل فريق مكادى مع فريق النصر للتعدين بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم النصر للتعدين بهدف وإدراطك مكادى هدف التعادل عن طريق حسين الحسيني.

وفي الشوط الثاني اضاف اسلام رشدي الهدف الثاني وإدرك النصر للتعدين هدف التعادل.



- تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق بترول اسيوط سلبيا.



- تعادل فريق دكرنس مع فريق وي سلبيًا

ترتيب المجموعة

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1- بترول اسيوط 30 نقطة

2- ابو قير للاسمده 29 نقطة

3- اسوان 26 نقطة

4- دكرنس 25 نقطة

5- وي 25 نقطة

6- جمهورية شبين 18 نقطة

7- مكادى 17 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقاط

10- النصر للتعدين 7 نقاط