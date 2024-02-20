عاجل.. مارسيل كولر يفاجئ محمود كهربا قبل مواجهة ميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه للسفر إلى غانا غدًا الأربعاء لملاقاة مضيفه ميدياما يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

قائمة الأهلي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف حمزة علاء

الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة

الوسط: إمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورضا سليم وكريم فؤاد وبيرسي تاو وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: أنتوني موديست ووسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-

محمود كهربا لحصوله على إذن لزواج شقيقته، وأحمد عبد القادر لوجهة نظر فنية، محمد الشناوي ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وخالد عبد الفتاح للإصابة، ومروان عطية للإيقاف، وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية، ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد إفريقيًا.



