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أحمد جودة - القاهرة - ظهر اليوم الثلاثاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، بالزي الرسمي السعودي "الجلباب" كما ظهر أيضا الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة، وهما يرتديان الثوب السعودي احتفالا بيوم تأسيس المملكة.

رونالدو و‎بنزيما يظهران بالثوب السعودي احتفالا بيوم تأسيس المملكة

وعلى هامش الاحتفال بيوم تأسيس المملكة السعودية ظهر نجوم فريق الاتحاد السعودي نجولو كانتي، وفابينيو بالثوب السعودي الكامل وانتشرت الصور الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه نادي النصر السعودي لمواجهة نظيره الفيحاء مساء غدا الأربعاء،في المباراة التي تقام ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024.



وتقام المواجهة التي تجمع بين الفريقين مساء غدا على ملعب “الأول بارك”، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

