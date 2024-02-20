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أحمد جودة - القاهرة - كرم طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا ثنائي المنتخب الجديد وحرص على تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام وإبراهيم حسن.

سيراميكا كليوباترا يحتفي بحسام حسن بعد وعكته الصحية على هامش لقاء الجونة

وأكد نائب رئيس مجموعة كليوباترا عن دعمه الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية بتيشيرت الفريق.

كما قام الأستاذ طارق أبو العينين بتكريم الثنائي كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حس

ن وذلك على هامش اللقاء الذي جمع بين فريق سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة بالجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وقاموا بتقديم قميص الفريق للتوأم متمنيًا لهم وللجهاز الفني كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.

