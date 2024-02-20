نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة بلدية المحلة بالدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ليستويل امانكونا، سمير فكري، عمرو سعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، عمرو موسى، محمد طارق، أحمد عيد، أمادو با، يوسف الجوهري، حسين فيصل، غيلاس جناوي، فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة المصري ضد بلدية المحلة

تنطلق مباراة المصري وبلدية المحلة غدا الثلاثاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلدية المحلة

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري وبلدية المحلة بجدول الدوري

يحتل المصري المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد 10 مباريات خاضها الفريق فى بطولة الدوري العام، فاز

في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

أما فريق بلدية المحلة يدخل اللقاء وهو في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة بعد 11 مباراة خاضها الفريق فى البطولة،فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.

