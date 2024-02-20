إنبي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -



يستأنف نادي إنبي تدريباته مساء الغد على ملعب بتروسبورت استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

ومنح سيد ياسين المدير الفني لنادي إنبي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة زد أف سي.

يسعى سيد ياسين المدير الفني لنادي إنبي تحقيق الفوز على زد أف سي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على المربع الذهبي.

وتعادل إنبي مع سموحة سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه إنبي وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد القاهرة.