نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مصري يُدير مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي"، بإقتراب إسناد مهام مباراة كأس مصر التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك للحكم المصري محمد معروف لقيادة اللقاء.

وصرح المصدر بإن جاء ذلك الاختيار بناء على رغبة اختيار حكم مصري لقيادة المباراة بعدما دخل الثلاثي محمد معروف، أمين عمر، ومحمد عادل، ضمن الأسماء المرشحة ووقع الاختيار بنسبه كبير على الحكم محمد معروف.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموعد المنتظر لاقامة مبارة نهائي كأس مصر كاس مصر والتي تقام بين فريقي الاهلي والزمالك، ومن المنتظر المقرر أن تقام يوم الجمعة الموافق 8 من مارس المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه المواجهة الأولى التي تقام خارج مصر في نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، حيث من المقرر إقامتها في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتتم إذاعتها عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية.

