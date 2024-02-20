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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي على هامش المران، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

جلسة بين الخطيب ورئيس الجهاز الطبي بالأهلي

وجاءت جلسة الخطيب مع طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالمصابين والحصول على تأكيدات بشأن جاهزية الثلاثي وسام أبو علي وبيرسي تاو واحمد نبيل كوكا، والسفر مع الفريق.

كما استفسر بيبو من جاب الله، حول طبيعة إصابة أليو ديانج في غضروف الركبة ومدة غيابه المنتظرة، حيث أكد رئيس الجهاز الطبي أن كل الاحتمالات بشأنه وارده والأقرب هو خضوعه لجراحة.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق ظهر اليوم لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل رحلة غانا غدًا لمواجهة ميدياما الغاني، بدور المجموعات.

وقرر مجلس إدارة النادي، تكليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا غدًا الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق ميدياما، في المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل 23 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب بابا يارا في غانا.

