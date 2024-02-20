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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صورة من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، للثنائي إمام عاشور ومحمود كهربا، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني والتي تجمع بينهما الجمعة القادمة.

في موقف طريف.. إمام عاشور يداعب كهربا في تدريبات الأهلي

وظهر ثنائي الأهلي في موقف طريف من الضحك والمداعبة من تدريبات الأهلي اليوم ويسيطر عليهم السعادة والسرور.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته لمواجهة فريق ميدياما الغاني والتي تقام يوم الجمعة المقبل، وقد عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران في إطار التجهيز الفني للمباراة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية المران وجاء ذلك تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى غانا صباح غدٍ الأربعاء، لخوض مباراة ميدياما الغاني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة السادسة مساء.

