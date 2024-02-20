نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: التتويج بكأس السوبر الإفريقي 2014 يرجع للثقة التي أرسلتها للاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بذكرى تتويج الأحمر ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي عام 2014.

ذكرى التتويج بكأس السوبر الإفريقي 2014

وكتب يوسف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«20 فبراير 2014 مباراه السوبر احنا قبل المباراه دي مكناش احسن حاجة إصابات كتيرة بعد بطولة افريقيا وكأس العالم في المغرب واعتزال لاعبين وعلي رأسهم تريكة وبركات واحلال وتجديد وإعطاء فرص لوجوه جديده لتجديد الدماء ونتائج في الدوري مش أحسن حاجه ضد الصفاقسي التونسي بقياده ٣ من احسن لاعبي قاره افريقيا وهم علي معلول وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف وفريق الصفاقسي في ذلك الوقت كان بطل تونس وبطل الكونفدرالية».

وأضاف: «مؤتمر صحفي قبل المباراه كله هجوم علي وعلي اللاعبين وتوقعات بفوز الصفاقسي بالكأس، وبتوفيق ربنا ثم مسانده وتشجيع جماهير كبيرة وكعادتي في مثل هذه المواقف هدوئي وتركيزي وتصريحاتي الايجابية والثقة اللي ارسلتها إلى اللاعبين من خلال المؤتمر والروح العالية لجميع لاعبي الفريق ومهارات جيل أسطوري قدرنا نرفع الكأس في استاد القاهره بالفوز ٢/٣».

وأتم حديثه قائلًا: «مليون مبرووك للاهلي وجماهيره العظيمة ومزيد من البطولات لهذا النادي العظيم».