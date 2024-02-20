نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة هامة مرتقبة في الكونفدرالية الإفريقية، حيث يستعد لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، في مباراته القادمة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من الكونفدرالية.

حيث يتواجد الزمالك فى بطولة الكونفدرالية بالمجموعة

الثانية بجانب كل من: ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

كما يتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب المجموعة الثانية بالكونفدرالية، برصيد 10 نقاط، وجمعهم من 4 جولات، فاز في 3، وتعادل وحيد.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة التي تجمع بين فريق الزمالك ضد نظيره أبو سليم، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويحتضن اللقاء ستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.