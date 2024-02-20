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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان Inter Milan اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × أتلتكو مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال أوروبا 2024

مواجه أوروبية مميزة بين إنتر ميلان وأتلتكو مدريد Inter Milan vs Atletico Madrid..شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان Inter Milan اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × أتلتكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال أوروبا 2024..يخوض إنتر ميلان الإيطالي اختبارًا صعبًا اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان Inter Milan اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × أتلتكو مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال أوروبا 2024

معركة تكتيكية على ملعب "جوزيبي مياتزا"

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يطمح كل منهما لخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

يُعرف إنتر ميلان بأسلوبه الهجومي المُنظّم بقيادة المدرب سيموني إنزاجي، بينما يتميز أتلتيكو مدريد بدفاعه القوي وتكتيكه المُحكم بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وتشهد المباراة صراعًا بين اثنين من أفضل المهاجمين في العالم، حيث سيواجه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وتُعدّ هذه المباراة إعادة لمواجهة الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد يوم 13 مارس القادم.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد



تُقام مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتُعدّ هذه المباراة إعادة لمواجهة الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-1.

وتُقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد يوم 13 مارس القادم.

يُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يطمح كل من الفريقين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

تُنقل مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد اليوم حصريًا على قناة beIN Sports HD 1.

خصصت beIN Sports هذه القناة لنقل المباراة بجودة عالية حتى يستمتع عشاق كرة القدم بمباراة قوية ومثيرة.

سيكون المعلق حسن العيدروس على مسؤولية التعليق على المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN Sports Connect.

ترددات قنوات beIN Sports على النايل سات

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب beIN Sports HD 1 11919 27500 عمودي beIN Sports HD 2 11938 27500 عمودي beIN Sports HD 3 11957 27500 عمودي beIN Sports HD 4 11976 27500 عمودي

تاريخ مواجهات إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد



التقى إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في تاريخهما، وذلك في نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2010.

فاز أتلتيكو مدريد بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما خوسيه أنطونيو رييس وسيرجيو أجويرو.

حرم هذا الفوز إنتر ميلان من تحقيق الخماسية التاريخية، حيث فاز النيراتزوري بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإيطالي في ذلك الموسم.

لم يلتق الفريقان مطلقًا في دوري أبطال أوروبا أو أي بطولة أخرى.

لذلك، فإن مباراة اليوم هي الأولى من نوعها بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

يُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يطمح كل من الفريقين لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور القادم.