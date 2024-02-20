نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجونة يفعل بند شراء "موكا" من نادي لافيينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، عن تفعيل بند شراء لاعبه أيمن سعد الشهير بـ "موكا" من نادي لافيينا، كما تطرق للحديث عن تألق الحارس صبحي سليمان.

الجونة يفعل بند شراء "موكا" من نادي لافيينا

وأعلن علاء عبد العال عن ذلك القرار خلال تصريحاته عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، حيث جاء قائلا: "الجونة فعل بند شراء أيمن سعد "موكا" من نادي لافيينا قبل عدة أيام".

واستكمل حديثه عن لاعب الفريق أحمد حسام، وأكد: "كانت هناك مفاوضات من الزمالك لضم أحمد حسام لصفوفهم وجددنا تعاقده لمدة موسم إضافي ولكننا لن نقف أمام العرض لأي لاعب من فريقنا".

وعن صبحي سليمان تحدث: "صبحي سليمان لم يشارك مع الاتحاد السكندري وعقب تعاقدنا معه وضمه على سبيل الإعارة وجدنا إن الحارس ظهر معنا بمستوى مميز".

وانتهت المباراة التي جمعت بين سيراميكا كليوباترا ضد الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة 13 من الدوري المصري، على ملعب المقاولون العرب.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا كليوباترا إلى النقطة 15 في المركز الثامن، كما حجز فريق الجونة مقعدا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

