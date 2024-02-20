عاجل.. تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدين تيريزيتش، المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آيندهوفن في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بروسيا دورتموند وآيندهوفن في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة آيندوهوفن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، ماتس هوميلس، نيكو شلوتيربيك، إيان ماتسين.

خط الوسط: إيمري تشان، مارسيل سابيتزر، ماركو لويس.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج، سانشو، دونيايل مالين.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة بروسيا دورتموند ضد آيندهوفن مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.