نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكريات التتويج تعود لرئيس الأهلي في غانا.. رغم السحر والضغط الجماهيري المارد الأحمر هو البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد السويسري مارسيل كولر في أرض النجوم السوداء للمرة الأولى خلال مسيرته مع المارد الأحمر.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

خلال السنوات الأخيرة واجهة الأهلي 4 أندية غانية، هم أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك وبيريكوم تشيلسي، إضافة لمواجهة ميدياما الغاني في القاهرة.

عام 2012 شهد اخر مواجهات الأهلي في غانا، بدور المجموعات وتحديدا أمام بيريكوم تشيلسي والذي تفوق فيها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين.

مفتاح التتويج

تظل غانا هي بوابة الأهلي الأولى في التتويج، حيث استطاع حصد اللقب الأفريقي في عام 1982 أمام اشانتي كوتوكو، والذي شهد ظروف مثيرة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

القلعة الحمراء تفوقت في القاهرة بثلاثية نظيفة لتذهب إلى غانا بأفضلية الفوز.

لكن جماهير كوتوكو انذاك رفضت التسليم بل كان الاستقبال بإشارة تحمل الرقم خمسة والتي تعني النتيجة المنتظرة للفوز، ولم تكتفي الجماهير بالإشارة بل اثارت الضجة حول موقع الإقامة.

الآيات القرانية

رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب كان أحد المشاركين في النهائي الأول والذي وصف الأجواء انذاك بالحرب، فالبداية لم يدخل الفريق ملعب المباراة رغم تواجدهم قبل اللقاء بساعة وربع.

وفي هذه الليالي تواجد شيخ حذر لاعبي الفريق من الدخول بسبب وجود مخدر في الغرفة.

من أجل التفاؤل

الملعب كان يتواجد به مجسم يعني الحظ للاعبين كوتوكو وهي عبارة عن دمية ترتدي بدلة حمراء وقميص أحمر ووجهها مليء بالجير الأبيض.

وقرب مرمى الأهلي كان هناك من يحفر ويضع شيئ مدفون ليكون سلاح الأهلي هو الآيات القرانية.

التتويج

رغم كل الظروف الموجودة إلا أن الاهلي استطاع حصد اللقب والنجمة الأولى في تاريخه بعد التعادل بهدف لمثله مع أفضلية الفوز ذهابا.

