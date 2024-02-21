دون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لمواجهة تحديًا قويًا في الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي مع لوتون تاون في استاد آنفيلد، في إطار مباراة الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم

تقام مباراة ليفربول ولوتون تاون، في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على أرضية ملعب آنفليد

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

٩:٣٠ بتوقيت القاهرة.

١٠:٣٠ بتوقيت مكة المكرمة.

١١:٣٠ بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة ليفربول ولوتون تاون لحظة بلحظة



تشكيل ليفربول المتوقع ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى كيليهير خط الدفاع كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبيرتسون خط الوسط أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، هارفي إليوت خط الهجوم محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

يأتي فريق ليفربول في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، برصيد 57 نقطة، جمعهم من 25 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي.

رابط مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ولوتون تاون | من هنــــا

تشكيل لوتون تاون المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى توماس كامينسكي خط الدفاع تيدين مينجي- جابريل أوشو- عماري بيل خط الوسط تشونج- ألبيرت لوكونجا- روس باركلي- ألفي دوجتي خط الهجوم أوجبيني- أديبايو- كارلتون موريس

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تُنقل فعاليات الدوري الإنجليزي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات Bein Sport، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة ليفربول ولوتون تاون عبر قناة بي ان سبورت 2.

رابط مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ولوتون تاون | من هنــــا

معلق مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يتولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي المُعلق خالد الحدي.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي