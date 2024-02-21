نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أبو العلا: الزمالك يحتاج إلى وقت من أجل الوصول للشكل المثالي.. والفريق يعاني بسبب الغيابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الإسماعيلي كان مقبولًا، ولكن لم يتحقق الهدف المطلوب بحصد الـ3 نقاط.

محمد أبو العلا: الزمالك يحتاج إلى وقت من أجل الوصول للشكل المثالي

وقال محمد أبو العلا أن الزمالك خاض المباراة وسط ظروف مختلفة في ظل وجود جهاز فني جديد ومشاركة بعض العناصر الجديدة.

وتابع: "الأمر سيحتاج إلى وقت من أجل الوصول للشكل المثالي، مضيفا أن الفريق عانى أيضا سبب عدة غيابات".

وأضاف: "الزمالك أظهر قدرة على السيطرة بشكل عام للفريق، لكن ترجمتها قد تحتاج إلى بعض الوقت".

وعن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمقر نادي الزمالك، أكد محمد أبو العلا أن الزيارة تعيد العلاقات الطيبة بين الناديين، وأن التنافس بين القطبين في الملعب أو حتى خارجه دون أي اساءات بين الطرفين.