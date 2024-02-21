نادر السيد: حسام حسن يُعيد ذكريات الجوهري مع منتخب مصر.. والعميد قادر على إسعاد الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، على قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

نادر السيد: حسام حسن يُعيد ذكريات الجوهري مع منتخب مصر

وقال نادر السيد خلال ظهوره ببرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، يشعرني بأجواء الراحل محمود الجوهري وسيعيد ذكرياته".

وأضاف، تشكيل الجهاز المعاون هو الأفضل في الوقت الحالي، وليس به توازنات، مشددا على أن كافة الاسماء تملك القدرة على إفادة منتخب مصر في مواقعها.

واختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: "أثق في قدرة الجهاز الفني لمنتخب مصر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية، مؤكدا دعم الجميع لهم خلال الفترة المُقبلة".