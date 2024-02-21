أحمد جودة - القاهرة - بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.. موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها

يبحث الكثير من محبي كرة القدم السعودية وخاصة عشاق العالمي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موعد مباراة النصر والفيحاء، التي تأتي في إطار الدور السادس عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يتساءل الملايين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عبر منصة «إكس» موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول على موعد مباراة النصر فضلا عن القنوات الناقلة للمباراة من أجل متابعة اللقاء.

موعد مباراة النصر والفيحاء

وقبل أن نسنعرض موعد مباراة النصر والفيحاء، يجدر الإشارة إلى أن لقاء الذهاب من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم قد انتهي بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بنتيجة هدف دون رد أحرزه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لذلك أصبح الجمهور ينتظرون بشغف من أجل معرفة موعد مباراة النصر في العودة من أجل معرفة الفريق الصاعد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر والفيحاء، في إياب الدور السادس عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من عشية اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث يجري لقاء الفريقين على أرضية ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة النصر والفيحاء

ستذاع مباراة النصر والفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم، عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطري وقناة ssc الرياضية السعودية.

يذكر أن نواف العقيدي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سوف يغيب عن لقاء الفريق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودية في إياب ثمن نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم بسبب إيقاف اللاعب.