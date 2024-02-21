نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 57 نقطة، فيما يحتل لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وكان فريق ليفربول حقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق برينتفورد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنقل أحداث مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لوتون تاون اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.