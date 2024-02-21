نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري؛ وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة برشلونة ضد نابولي الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب دييجو ارماندو مارادونا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق برشلونة في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل نابولي إلى هذا الدور عقب احتلاله المركز الثاني بمجموعته برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد نابولي، عبر قناة beIN Sports 1HD.