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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024

جولة آسيوية سعودية بين فريقي Alnassr Vs Alfayha اليوم، بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024، في مواجهة حماسية ضمن دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا 2023-2024، يلتقي النصر السعودي بالفيحاء في معركة كروية مرتقبة مساء اليوم، بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز النصر بهدف نظيف، يعد اللقاء العودة فرصة حاسمة للفيحاء لاستعادة توازن القوى وتحقيق العبور إلى دور ربع النهائي.

تصاعد التوتر والتحديات في أجواء الملعب سيكون واضحًا، حيث يسعى النصر للحفاظ على الأفضلية وتأكيد تقدمه، بينما يطمح الفيحاء في تحقيق الانقلاب وتحقيق فوز يعيد الأمل لشجبه الرياضي، مع نجوم بارعين في كلا الفريقين، مثل كريستيانو رونالدو وتاليسكا في صفوف النصر، وأنتوني وفاشيون ساكالا في صفوف الفيحاء، يتوقع المشجعون عرضًا كرويًا مثيرًا، يعد هذا اللقاء بابًا للمفاجآت واللحظات الرائعة، حيث تصبح كل تسديدة وتحركة قرارًا مصيريًا، يترقب عشاق الكرة السعودية والآسيوية هذه المواجهة الحماسية التي ستحدد الفريق الذي سيتأهل إلى المربع الذهبي لهذه البطولة الرفيعة.

بث مباشر النصر السعودي.. مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر في دوري أبطال آسيا 2024

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في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الفيحاء مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقام مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء عن أرضية ملعب ستاد الأول بارك معلق العالمي، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان انتهى لقاء الذهاب الذب جمع بين النصر والفيحاء على أرضية ملعب فيصل بن فهد يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد عن طريق قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة النصر السعودي والفيحاء السعودي نظيره الفائز من مباراة العين الإماراتي وناساف الأوزبكي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن كانت انتهت مباراة الذهاب بين العين وناسف التي أقيمت في أوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويخوض الفريقين مواجهة الإياب اليوم الأربعاء أيضًا في الإمارات العربية المتحدة.

متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تبدأ صافرة مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، 10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 7 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة beIN Sports AFC، كما أنها تذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية، إضافة إلى قناة الكأس القطرية.

معلقي مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والفيحاء عبر قناة بي إن سبورت المعلق الرياضي أحمد البلوشي، بينما يتولى عبر قناة Ssc كلا من فهد العتيبي ومحمد حسين، ويتولى على قناة الكأس المعلق الرياضي منتصر الازهري.

تشكيل مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تشكيل النصر:-

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: عبد الله الخيبري، عبد الإله العمري، إيميرك لابورت، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، أيمن يحيي، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الفيحاء:-