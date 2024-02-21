نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الفرق والأندية العالمية والكبري ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا آرسنال ضد بورتو 10:00. برشلونة ضد نابولي 10:00. نتائج مباريات أمس انتهت مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/0 وتعادل ايندهوفن مع بوروسيا دورتموند 1/1. القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.