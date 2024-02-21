نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الفرق والأندية العالمية والكبري ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا فنتفوريت كوفو ضد اولسان 11:00. يوكوهاما ضد بانكوك يونايتد 1:00. العين ضد ناساف 6:00. النصر ضد الفيحاء 8:00. المتأهلين لربع النهائي جيونبك شاندونج تايشان القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال تردد قناة bein sports afc القمر: سهيل التردد: 11585 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.