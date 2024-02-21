نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الفرق والأندية العالمية والكبري ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
فنتفوريت كوفو ضد اولسان 11:00.
يوكوهاما ضد بانكوك يونايتد 1:00.
العين ضد ناساف 6:00.
النصر ضد الفيحاء 8:00.
المتأهلين لربع النهائي
جيونبك
شاندونج تايشان
القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال
تردد قناة bein sports afc
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.