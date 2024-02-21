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أحمد جودة - القاهرة - بدون تقطيع مباشر النصر ضد الفيحاء.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

منافسة آسيوية قوية بين فريقين Alnassr Vs Alfayha اليوم، دون تقطيع مباشر النصر ضد الفيحاء.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، في قمة منافسة حماسية تعكس جمال وتنوع كرة القدم السعودية، يلتقي النصر والفيحاء في إطار دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. بعد فوز النصر في لقاء الذهاب، تشتعل الآمال والتوقعات لدى عشاق اللعبة لمتابعة تفاصيل المواجهة العودة.

ستحتضن ملاعب ستاد الأول بارك هذه المعركة الرياضية، حيث يتسابق النصر للمحافظة على الزخم الإيجابي وضمان التأهل، في حين يسعى الفيحاء للقلب تاريخ المواجهة وتحقيق إنجاز كبير. بأداء النجوم المتألقين مثل كريستيانو رونالدو وتاليسكا في صفوف النصر، وأنتوني وفاشيون ساكالا في صفوف الفيحاء، يعد هذا اللقاء وعدًا بمشاهد رياضية مثيرة وتحديات لا تُنسى.

دون تقطيع مباشر النصر ضد الفيحاء.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

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في ذلك الإطار، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

مباراة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره الفيحاء مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقام مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء عن أرضية ملعب ستاد الأول بارك معلق العالمي، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا 2024.

وكان انتهى لقاء الذهاب الذب جمع بين النصر والفيحاء على أرضية ملعب فيصل بن فهد يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد عن طريق قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من مباراة النصر السعودي والفيحاء السعودي نظيره الفائز من مباراة العين الإماراتي وناساف الأوزبكي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن كانت انتهت مباراة الذهاب بين العين وناسف التي أقيمت في أوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويخوض الفريقين مواجهة الإياب اليوم الأربعاء أيضًا في الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تشكيل النصر:-

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: عبد الله الخيبري، عبد الإله العمري، إيميرك لابورت، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، أيمن يحيي، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الفيحاء:-

حراسة المرمى: فلاديمير ستوكوفيتش.

خط الدفاع: مخير الرشيدي، سامي الخيبري، حسين الشويش.

خط الوسط: محمد البقاوي، راكان الكعبي، عبد الرحمن السفري، نواف الحارثي.

خط الهجوم: سلطان مندش، أنتوني، فاشيون ساكالا.

متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا؟

ومن المقرر أن تبدأ صافرة مباراة النصر والفيحاء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، 10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 7 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد على قناة beIN Sports AFC، كما أنها تذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية، إضافة إلى قناة الكأس القطرية.

معلقي مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والفيحاء عبر قناة بي إن سبورت المعلق الرياضي أحمد البلوشي، بينما يتولى عبر قناة Ssc كلا من فهد العتيبي ومحمد حسين، ويتولى على قناة الكأس المعلق الرياضي منتصر الازهري.