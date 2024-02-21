نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الطيب: فيتوريا سبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد الطيب، المعلق الرياضي، على خروج منتخب مصر من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

تصريحات أحمد الطيب عن منتخب مصر

وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كان هناك سوء إدارة من البرتغالي روي فيتوريا لمنتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم إفريقيا وهو الأمر الذي ظهر من المباراة الأولى أمام موزمبيق".

وأضاف: "فيتوريا لم يضع سيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح في مباراة الكونغو الديمقراطية، ولم يحضر لها بشكل جيد وتسبب في خروج منتخب مصر".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا.