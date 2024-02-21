نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان الإياب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد جوزيبي مياتزا ضمن منافسات ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة بعد هزيمته.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

ويستعد الاتلتي لمواجهة نظيره فريق إنتر ميلان يوم الأربعاء الموافق مساء 13 مارس القادم بستاد ميتروبوليتانو في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات إياب ذهاب دور 16 من بطولة دوري٥ الأبطال في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة أتلتيكو مدريد

1- ريال سوسيداد 12 نقطة

2- إنتر ميلان 12 نقطة

3- بنفيكا 4 نقاط

4- سالزبورج 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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