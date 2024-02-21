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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة، ضرب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية موعد مع مواجهة قوية بين فريقي ليفربول ولوتون تاون مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي.

ويهتم عدد كبير من جماهير كرة القدم العالمية بمباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم، حيث يضم الريدز بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخبي مصر ولاعب الفريق الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي والتشكيل والقنوات الناقلة

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مساء يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، نظيره فريق لوتون تاون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد "الأنفيلد" معقل الريدز مباراة ليفربول ولوتون تاون، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري موسم 2023/2024.

وتقام مباراة فريق ليفربول مبكرًا نظرًا للمواجهة المقبلة ضد نظيره تشيلسي في نهائي كأس كاراباو، يوم الأحد القادم على ملعب ستاد "ويمبلي".

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بعدما فاز في مباراته المؤجلة أمس ضد برينتفورد بهدف دون رد.

بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر يمتلك في رصيده 20 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي الموسم الحالي قبل مواجهة ليفربول.

يذكر أن كان انتهى لقاء الدور الأول بين ليفربول ولوتون تاون، هذا الموسم الحالي على أرضية ملعب "كينيلورث روود" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

متى موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية، 11:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، 9:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة ليفربول ولوتون تاون المتوقع في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول:-

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جو جوميز، كونساه، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: إليوت، كودي جاكبو، لويس دياز.

تشكيل لوتون تاون:-

حراسة المرمى: توماس كامينسكي.

خط الدفاع: تيدين مينجي، جابريل أوشو، عماري بيل

خط الوسط: تشونج، ألبيرت لوكونجا، روس باركلي، ألفي دوجتي

خط الهجوم: أوجبيني، أديبايو، كارلتون موريس.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تُذاع أحداث مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في العالم والوطن العربي أيضًا، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ولوتون تاون للمعلق الرياضي خالد الحدي.