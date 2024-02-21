نادر السيد: صفقات الزمالك الجديدة لا يُمكن الحكم عليها الآن.. والمجلس الحالي يتفادى الأخطاء السابقة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لا يُمكن الحكم عليها في الوقت الحالي، والتي تحتاج مزيدا من المباريات.

نادر السيد: صفقات الزمالك الجديدة لا يُمكن الحكم عليها الآن

وقال نادر السيد، في تصريحات تلفزيونية خلال ظهوره في برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، الحكم مازال مُبكرا لتقييم الصفقات الجديدة، مع الاعتراف بقيمتها الفنية.

وأضاف حارس الزمالك السابق، الصفقات الجديدة للزمالك، تم اختيارها بعناية شديدة من مجلس إدارة النادي".

واختتم نادر السيد حديثه قائلًا: "اختيار الصفقات الحالي ليس كما كان يحدث في وقت سابق، بالتعاقد مع لاعبين غير قادرين على تمثيل القلعة البيضاء".