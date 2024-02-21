عبد القادر: أطالب رابطة الأندية باختيار ملعب بديل لمباريات المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري على سعادته بفوز فريقه على فريق بلدية المحلة في مباراة بطولة الدوري الممتاز مشيرًا إلى الفريق قدم مباراة كبيرة.

اختيار ملعب بديل لمباريات المصري

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أطالب رابطة الأندية باختيار ملعب بديل لمباريات المصري بالاتفاق مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز ".

وتابع عبدالقادر: " علاقة المصري بجميع الأندية مميزة ولا مانع في تبادل الزيارات مع أي نادي خلال الفترة المقبلة".