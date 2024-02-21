نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وبورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورتو مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب "الدارجاو"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، كما تأهل الفريق البرتغالي إلى نفس الدور بعد احتلال وصافة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة آرسنال ضد بورتو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد بورتو مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.