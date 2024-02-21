نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة مباريات التشامبيونزليج، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورتو في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب "الدارجاو"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي آرسنال وبورتو اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد بورتو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد بورتو مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.