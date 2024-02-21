موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية عن موعد مباراة النصر والفيحاء وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

حسم النصر مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بهدف نظيف من توقيع توقيع كريستيانو رونالدو.

ويطمح النصر السعودي في مواصله حلمه بتحقيق لقب البطولة الآسيوية الأغلي وسيعتمد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي على نجمه المُخضرم كريستيانو رونالدو.

بينما صعد الفيحاء إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى من البطولة الآسيوية خلف العين الإماراتي، حيث تمكن الفيحاء السعودي من حصد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات كما خسر 3 مباريات.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

من المقرر أن تقام مباراة النصر والفيحاء يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب الأول بارك معقل النصر وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وستقوم قنوات Abu Dhabi Sports Asia 1 وbeIN Sports AFC HD وSSC1 HD وبالإضافة إلى قناة Alkass Nine HD القطرية المشفرة بنقل أحداث المباراة.