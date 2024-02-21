القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد نابولي

تذاع أحداث مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي عبر بي ان سبورتس 1 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

التردد 11013.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅔.

متي موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري ابطال اوروبا؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره نادي نابولي الإيطالي مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب دييغو ارماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

معلق مباراة برشلونة ضد نابولي

أعلنت الشبكة القطرية أن المعلق العُماني، خليل البلوشي هو من سيكون مُعلقًا على أحداث المباراة بين الفريقين