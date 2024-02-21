نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نابولي مساء اليوم في ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب دييغو ارماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي.

معلق مباراة برشلونة ضد نابولي

أعلنت الشبكة القطرية أن المعلق العُماني، خليل البلوشي هو من سيكون مُعلقًا على أحداث المباراة بين الفريقين