تشكيل ارسنال المتوقع أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة آرسنال وبورتو وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بورتو وآرسنال يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب التنين دراجاو معقل بورتو وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 3 القطرية بنقل أحداث المباراة.

تصدر آرسنال المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة في مجموعة ضمت كلا من أيندهوفن ولانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

أما بورتو احتل المركز الثاني في مجموعته حلف برشلونة الذي تفوق عليه بفارق الأهداف فقط ليبلغ النادي البرتغالي دور الستة عشر في المركز الثاني.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، ياكوب كيفيور

خط الوسط: اوديجارد، ديكلان رايس، هافيرتز

خط الهجوم: ساكا، لياندرو، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل بورتو المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو- بيبي- أوتافيو- زيدو سنوسي.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس- بيبي أكوينو- ألان فاريلا.

خط الهجوم: إيفانيلسون- فرانشيسكو كونسيساو- وينديرسون جالينو.