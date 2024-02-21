معلق مباراة ارسنال وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة آرسنال وبورتو وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تصدر آرسنال المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة في مجموعة ضمت كلا من أيندهوفن ولانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

أما بورتو احتل المركز الثاني في مجموعته حلف برشلونة الذي تفوق عليه بفارق الأهداف فقط ليبلغ النادي البرتغالي دور الستة عشر في المركز الثاني.

موعد مباراة بورتو وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بورتو وآرسنال يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 على ملعب التنين دراجاو معقل بورتو وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 3 القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.