نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل يوم التأسيس.. كريم بنزيما يظهر بالزي الرسمي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بيوم تأسيس الدولة بعد غد الخميس، الموافق 22 فبراير.

وقد أعلنت وزارة الرياضية السعودية قبل 24 ساعة تسمية الجولة 21 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بـ "جولة التأسيس" تخليدًا لهذه الذكرى الرائعة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه نجوم الفريق على أنغام التراث السعودي.

وقد حضر الفيديو أغلب نجوم الفريق، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ظهر جالسًا على مقعد كبير ومرتديًا الزي السعودي.

وكان اللاعب الإيطالي فيلبي لويز والفرنسي نجولو كانتي ومدالله العليان والحارس عبدالله المعيوف أيضًا حاضرين في الفيديو.

قبل يوم التأسيس.. كريم بنزيما يظهر بالزي الرسمي السعودي

وكتب حساب الاتحاد على الفيديو: "منذ يوم بدأنا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز، ونعتز بحاضر زاهر ونسعى نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارًا".

وحظي الفيديو بإعجاب الجماهير التي تداولته بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يستعد الاتحاد لمواجهة نافباخور الأوزبكي، مساء الخميس المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.