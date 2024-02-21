نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار وبنزيما.. يوم التأسيس السعودي 2024 يوحد عمالقة الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيبدأ العد التنازلي للاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية في الخميس المقبل، الموافق 22 فبرايرالجاري.

تحتفل المملكة العربية السعودية في الـ22 من فبراير من كل عام بيوم تأسيسها، حيث تقام الاحتفالات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي.

في الساعات الأخيرة، ظهرت نجوم فريق الاتحاد في فيديو خاص نُشر عبر حساب النادي الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة.

ظهر معظم نجوم الاتحاد في الفيديو وهم يرتدون الزي السعودي التقليدي "البشت"، بما في ذلك الثنائي الفرنسي نغولو كانتي وكريم بنزيما والبرازيلي فابينيو والإيطالي فيليبي لويز وعبدالله المعيوف.

شهد الفيديو وجود نجوم الاتحاد في مكان تاريخي يعكس عراقة الدولة، مع تصاحبه مع ألحان التراث السعودي.

من جانبه، تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نجوم فريق الهلال داخل مقر النادي، حيث يستعدون لتصوير مقطع فيديو بمناسبة يوم التأسيس. وظهر في الفيديو البرازيلي نيمار دا سيلفا والبرتغالي روبن نيفيز، بالإضافة إلى المدرب المخضرم جورجي جيسوس، وهم يرتدون "البشت".