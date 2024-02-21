نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، منافسات قوية في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة أرسنال الإنجليزي ضد بورتو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

بينما يلتقي فريق برشلونة الإسباني في مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره نابولي الإيطالي في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

إرلينج هالاند – مانشستر سيتي 6 أهداف.

راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد 5.

أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد 5.

ألفارو موراتا – أتلتيكو مدريد 5.

هاري كين – بايرن ميونخ 4.

إيفانيلسون – بورتو 4.

جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي 4.

لويس أوبيندا – لايبزيج4.

جود بيلينجهام – ريال مدريد 4.

جالينو – بورتو4.

دانيلو سيكان – شختار4.

جابرييل جيسوس – آرسنال 4.

خوسيلو – ريال مدريد 3

برايس مينديز – ريال سوسييداد 3