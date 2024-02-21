نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
فنتفوريت كوفو ضد اولسان، في تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.
يوكوهاما ضد بانكوك يونايتد، في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة
العين ضد ناساف، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.
النصر ضد الفيحاء 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.
ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا
تاليسكا - النصر السعودي 8 أهداف.
كريسان - شاندونج 8 أهداف.
ألكسندر ميتروفيتش - الهلال 6
كودجو لابا - العين 6.
أيجور سيرجييف - بانكوك جلاس باثوم يونايتد 6.
مارتن آدم - أولسان هيونداي 5.
رامين رضائيان - سباهان 5.
بغداد بونجاح - السد القطري 5.
خوزهيمات ايركينوف - نافباخور 5.
كريستيانو رونالدو - النصر 4