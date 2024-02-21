نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

فنتفوريت كوفو ضد اولسان، في تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

يوكوهاما ضد بانكوك يونايتد، في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

العين ضد ناساف، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

النصر ضد الفيحاء 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا

تاليسكا - النصر السعودي 8 أهداف.

كريسان - شاندونج 8 أهداف.

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال 6

كودجو لابا - العين 6.

أيجور سيرجييف - بانكوك جلاس باثوم يونايتد 6.

مارتن آدم - أولسان هيونداي 5.

رامين رضائيان - سباهان 5.

بغداد بونجاح - السد القطري 5.

خوزهيمات ايركينوف - نافباخور 5.

كريستيانو رونالدو - النصر 4