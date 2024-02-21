انت الأن تتابع خبر خسارة شباب عيرا والحسين بافتتاح البطولة العربية للطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خسر فريقا شباب عيرا وشباب الحسين أمام فريقي دار كليب البحريني والأهلي بنغازي الليبي، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي تستضيفها الأردن والتي انطلقت منافساتها الثلاثاء.

وخسر فريق شباب عيرا أمام فريق دار كليب البحريني بنتيجة 0-3، كما خسر شباب الحسين أمام الأهلي الليبي بنفس النتيجة.

ويمثل فريقا شباب عيرا وشباب الحسين الكرة الطائرة الأردنية في هذه البطولة العربية، التي يشارك فيها 12 فريقا.

وشهدت صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح البطولة الذي جاء أنيقا ومعبرا، وتضمن عددا من الفقرات المتنوعة.

وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى يوم 29 الحالي في صالتي الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وبحسب القرعة جاءت فرق شباب الحسين والأهلي بنغازي الليبي والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني وقطر القطري في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق شباب عيرا ودار كليب البحريني والشرطة القطري والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي .